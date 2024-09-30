Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, Balıkesir-Bursa Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, Susurluk Şeker Fabrikası mevkiinde gerçekleşti.
Sürücü tedavi altına alındı
Aracın sürücüsü E.T., kaza sonrasında araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri, sürücüyü aracından başarıyla çıkardı. Yaralı sürücü, 112 acil sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.T.’nin tedavi altına alındığı bildirildi.
Kaynak: İHA