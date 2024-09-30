Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık sonrası Avrupa Ligi'nde oynanacak Rigas Skola maçında riske edilmeyecek. Kasımpaşa karşısında ilk yarıda iki gol kaydeden ve sol arka adalesinden sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan Osimhen, sakatlığının ciddi olmadığını ifade etmişti.

Osimhen Avrupa Ligi maçında dinlenecek

Osimhen, Fanatik’in haberine göre, 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynanacak olan Rigas Skola maçında dinlendirilecek. Galatasaray teknik heyeti, yıldız oyuncuyu ligdeki kritik Alanyaspor maçına saklamayı planlıyor. Sezon başında Napoli’den kiralanan Osimhen, sarı kırmızılı forma ile çıktığı her maçta skora katkı yaparak 3 asist ve 2 gol kaydetti.