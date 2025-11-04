Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği mama üretim merkezinde iş yerleri, işletmeler ve kurumlardan toplanan yemekleri geri dönüştürerek, bünyesindeki Sokak Hayvanları Bakımevleri'ndeki can dostlar için mama üretiyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Bakımevleri'nde misafir edilen can dostlar için İvrindi Bakımevi çatısı altında hizmete aldığı birimde mama üretiyor. İş yerleri, işletmeler ve kurumlardan her gün toplanan fazla yemekler, hijyenik koşullarda geri dönüştürülerek patili dostlar için besleyici mamalara dönüşüyor.

"Hem israfı engelliyoruz hem de can dostlarımızın sağlıklı ve güvenli beslenmesine katkı sunuyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “Bizler, yerel yönetimler olarak sadece insanımızın değil şehrimizde yaşayan tüm canlılarımızın huzurundan sorumluyuz. İvrindi Bakımevi'mizin içerisinde kurduğumuz birimde, kendi sorumluluk alanımızdaki sokak hayvanları bakımevlerinde misafir ettiğimiz can dostlarımız için mama üretmeye başladık. Her gün düzenli olarak topladığımız bu fazla yemekleri can dostlarımız için en besleyici mama haline getiriyoruz. Hem israfı engelliyoruz hem de can dostlarımızın sağlıklı ve güvenli beslenmesine katkı sunuyoruz. Can dostlarımız bizlere emanet. Can dostlarımızın daha konforlu ve sağlıklı koşullarda yaşamlarını sürdürebilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Balıkesirli tüm hemşehrilerime, evlatlarına birer can dost edinmeye davet ediyorum"

Akın, sahiplendirmeyi teşvik edip sahiplenenlere destek olmak için mama ve kulübe desteği ile birlikte veterinerlik hizmeti de verdiklerini belirterek, “Bu yolda da Balıkesirli tüm hemşehrilerime, evlatlarına birer can dost edinmeye davet ediyorum. Yalnız bırakmayacağız. Onun da sözünü veriyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, can dostlara yuva olmak isteyen vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için 'candostlar.balikesir.bel.tr' internet sitesini kurdu. Linke tıklayan vatandaşlar, önlerine çıkan ekrandan sahiplenmek istedikleri can dostu seçerek “Sahiplenmek istiyorum” butonuna tıklayacak ve “Can Dost Sahiplenme Başvuru Formu”nu doldurarak işlemini tamamlayacak.