Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, memurlara yapılan temmuz ayı zammının ardından, toplu sözleşme gereği ağustos ayında kadrolu işçi ve Personel AŞ çalışanlarına da yüzde 24,73 oranında zam yaptı. Bu zam, işçiler arasında büyük memnuniyet yarattı.

İşçilerden Başkan Akın’a teşekkür

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, işçilerin her zaman yanında olduğunu belirterek, kadrolu işçi ve Personel AŞ işçilerinin yevmiye ve sorumluluklarına yapılan zamla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Akın, “Balıkesir Büyükşehir Belediyesi büyük bir aile ve bu ailenin bir parçası olan işçilerimizi enflasyona karşı korumak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Yapılan yüzde 24,73 oranındaki zam, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından sevinçle karşılandı. İşçiler, Başkan Ahmet Akın’a bu desteklerinden dolayı teşekkür ederek, alınan karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.