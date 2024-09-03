Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında kadınlar 400 metre T20 sınıfında yarışan milli sporcu Aysel Önder, gümüş madalya kazandı.

Stade de France'ta düzenlenen final koşusunda, Aysel Önder 55.23'lük derecesiyle 2. sırada yer alarak gümüş madalyayı elde etti. Elemelerde 54.96'lık derecesiyle dünya ve paralimpik rekoru kıran Aysel, finaldeki bu başarısıyla büyük bir gurur yaşattı. Yarış sonrası sevincini Türk bayrağıyla zafer pozu vererek kutlayan Aysel Önder, Türkiye'ye oyunlardaki 12. madalyasını kazandırdı.

🇹🇷AYSEL ÖNDER PARALİMPİK İKİNCİSİ! 🥈



👟 Kadınlar 400 metre T20 finalinde yarışan sporcumuz, 55.23'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi oldu!



Seninle gurur duyuyoruz Aysel! 👏 pic.twitter.com/CXVP8XsCSF — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 3, 2024

Altın madalyayı Ukraynalı Yulia Shuliar, bronz madalyayı ise Hindistan'dan Deepthi Jeevan Ji kazandı. Türkiye'nin oyunlardaki toplam madalya sayısı 3 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalyaya yükseldi.