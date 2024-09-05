CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde hayata geçirilen "Yakın Lokantası" projesi, ekonomik zorluklarla boğuşan vatandaşlara uygun fiyatlı ve kaliteli yemek sunmayı hedefliyor. Balıkesir'in çeşitli noktalarında açılacak kent lokantaları, sosyal belediyeciliğin güzel bir örneği olacak.

"Yakın Lokantası" projesi başlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı toplantısında gündeme gelen 50 TL'lik tabldot tarifesi, AK Parti ve MHP’li üyelerin çekimser oylarına rağmen oy çokluğuyla kabul edilerek hayata geçirildi. İlk "Yakın Lokantası"nın belediyeye ait Toplu Taşıma Merkezi'ndeki kafede hizmete başlaması için çalışmalar hızla devam ediyor.

Esnafla iş birliği

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, proje kapsamında esnafla işbirliği içinde olduklarını vurguladı. Akın, “Bu proje, ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşlarımıza nefes alma fırsatı sağlayacak. Esnafımızı mağdur etmeden, onlarla işbirliği yaparak dar gelirli vatandaşlarımıza destek olmayı amaçlıyoruz. Yakın Lokantaları ile esnafımıza rakip değil, yardımcı olacağız” dedi.

Projenin ikinci aşaması Yakın TIR Lokantaları

Başkan Akın, Yakın Lokantaları projesinin ikinci aşamasında, "Yakın TIR Lokantaları"nın hizmete sunulacağını belirtti. İlk TIR’ın hazır olduğunu ve belirlenen noktalarda 3 çeşit yemeğin 50 TL’ye sunulacağını ifade eden Akın, bu projeyle yerel ekonomiyi canlandırmayı ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Menü Detayları

Yakın Lokantaları'nda menü fiyatı 50 TL olarak belirlenirken, vatandaşlara şu seçenekler sunulacak:

- 1 kase çorba

- 1 tabak ana yemek (et veya sebze)

- 1 tabak pilav veya makarna

- 1 kase cacık veya komposto

- 1 adet ekmek