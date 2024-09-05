Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde, Çeşme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandı. Belediye Başkanı Lal Denizli, "Çocuklarımızın daha iyi şartlarda okuması için her zaman elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi.

Okullarda bakım ve onarım tamamlandı

Başkan Denizli, Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu, 80. Yıl Çiftlik İlkokulu, Gazi Ortaokulu, Ovacık Atatürk Anadolu Lisesi gibi toplam 15 okulda kapsamlı bakım, tadilat ve onarım işlemlerinin yapıldığını belirtti. İlçedeki okulların tamamı yeni döneme hazır hale getirildi.

Masalevleri çocuk bakım evine dönüşüyor

Başkan Denizli ayrıca Reisdere ve Ovacık’ta bulunan masalevlerinin gündüz çocuk bakım evine dönüştürülmesi için yürütülen çalışmaların da Eylül ayı içerisinde tamamlanacağını duyurdu. Başkan, yeni eğitim döneminde çocukların sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim almasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Tüm öğrencilere başarılar dileyen Denizli, "Geleceğimizin anahtarı çocuklarımızdır. Onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.