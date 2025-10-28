Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 252 vatandaşa psikososyal destek sağlandığını bildirdi.

Sındırgı merkezli deprem sonrası destek ekipleri sahada

Bakan Göktaş, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin hızla sahaya yönlendirildiğini belirtti.

Göktaş, “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle saha çalışmalarına başladı” dedi.

Deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Göktaş, “Balıkesir depremi sonrası 252 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık. SYDV, VEFA ve ADEM personelimiz de sahada faaliyetlerini sürdürmekte ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen diğer illerdeki sürecin de yakından takip edildiğini kaydeden Göktaş, “Ayrıca 52 personelimiz ve 10 araçla sahada vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun.” açıklamasında bulundu.