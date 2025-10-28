FIFA, Trendyol 1. Lig takımlarından Özbelsan Sivasspor’a üç dönem transfer yasağı uyguladı. Kararın, kulübün mali yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle alındığı bildirildi.

FIFA’nın yayımladığı futbolcu kayıt yasağı listesine göre, “mali anlaşmazlıklar veya mevzuat ihlalleri” nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler arasında Özbelsan Sivasspor da yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), kulübe üç transfer dönemi boyunca yeni futbolcu kaydı yapılmaması yönünde karar verdi.

Yasak, hem yerli hem yabancı futbolcu transferlerini kapsıyor.

Sivasspor, geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig’de mücadele etmiş ancak sezon sonunda 1. Lig’e düşmüştü.

Kulüp, mali sıkıntılar ve oyuncu sözleşmelerine ilişkin davalar nedeniyle uzun süredir FIFA’nın takibindeydi.

FIFA’nın güncel listesinde, dünya genelinde farklı liglerden çok sayıda kulüp yer alıyor.

Bu kulüpler, borç, sözleşme ihlali veya transfer kurallarına aykırılık gibi nedenlerle geçici olarak yeni oyuncu kaydedemiyor.

FIFA, kulüplerin mali anlaşmazlıklarını çözmeleri durumunda yasağın kaldırılabileceğini belirtiyor.