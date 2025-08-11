Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 19.53’te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde olduğu gibi Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde de etkili oldu. Sarsıntı, ilçeye bağlı Hasanlar köyünde maddi hasara yol açtı.

Köyde İsmail Gültekin’e ait, kerpiçten yapılmış eski bir samanlık depremde yıkıldı. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, Hisarcık Belediyesi hizmet binasının dış cephesinin bazı kısımlarında sıva dökülmeleri meydana geldi.

Yetkililer, deprem sonrası ilçe genelinde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve vatandaşların olası artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.