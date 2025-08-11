Af mı çıkıyor? Anket sonuçları şaşırttı

TBMM personeli Saliha Akkaş eşi tarafından katledildi

İzmirli plastik devi konkordato talep etti

Haziranda bütçe açığı 33O milyar liraya yükseldi

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde H.B.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hayatını kaybeden H.B.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı’na götürüldü.

Samsun’un Terme ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki H.B., evinde ölü olarak bulundu. Olay, Karamahmut Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B.’yi evinin oturma odasında iple asılı halde gören yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

