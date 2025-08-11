Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul, Bursa, İzmir başta olmak üzere geniş bir bölgede hissedildi. Panikle sokaklara çıkan vatandaşlar geceyi tedirgin geçirirken, bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Depremin ardından uzmanlar, bölgedeki risklere dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sarsıntının “Uşak deprem kümesi” olarak bilinen bölgede gerçekleştiğini belirterek, bu fay hattının geçmişte çok daha yıkıcı depremler ürettiğini hatırlattı. Bektaş, “Simav Fayı 1970 yılında 7,2 büyüklüğünde Gediz Depremi’ni meydana getirdi” dedi.

"Batı Kesimde Manisa'ya Dikkat"

Bektaş, paylaştığı haritalı değerlendirmesinde Simav ve Gediz faylarının oluşturduğu Uşak fay bloğunun 1969, 1970, 1971, 1995 ve 2002 yıllarında 6 ila 7 büyüklüğünde depremler ürettiğini, bu depremlerin birkaç yıllık gecikmelerle stres transferi sonucu meydana geldiğini söyledi. Özellikle bloğun batısında yer alan Manisa için riskin arttığını belirtti.

“Deprem Kümesi Tümör Gibi Büyüyor”

Bölgedeki fay hatlarının oluşturduğu deprem kümesinin genişlediğini ifade eden Bektaş, “Tümör gibi büyüyor, büyümeye devam edecek. Sındırgı’da yaşanan 6,1’lik deprem, bu sürecin son halkası değil” uyarısında bulundu.

Tehlike Alanı Genişliyor

Bektaş’a göre, deprem riski yalnızca Balıkesir ve Manisa ile sınırlı değil. Bu tehlikeli fay sisteminin batıda Manisa-İzmir, güneyde Aydın-Muğla, doğuda ise Isparta ve Afyon’a kadar uzandığını belirten Bektaş, Ege Bölgesi’ndeki tektonik hareketlerin bu riski sürekli diri tuttuğunu vurguladı.

Bu açıklamalar, Ege’deki deprem gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Uzmanlar, hem yerel yönetimlerin hem de vatandaşların olası sarsıntılara karşı hazırlıklı olması gerektiğinin altını çiziyor.