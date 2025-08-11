Genç Memur-Sen İzmir İl Başkanı Enes Sabancı, toplu sözleşme sürecinde genç memurların taleplerinin dikkate alınması çağrısı yaptı. Kamu çalışanlarının haklarının korunması ve geleceğin güvence altına alınması amacıyla süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

Sabancı, genç memurların taleplerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, adil ücret politikalarının hayata geçirilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu söyledi. "Geleceğin güçlü Türkiye’si, emeğin hakkının verildiği ve gençlerin umutla yarına baktığı bir kamu yapısıyla mümkündür." dedi.

Toplu sözleşme masasında alınacak kararların yalnızca bugünü değil, yarını da şekillendireceğine dikkat çeken Sabancı, “Sahada, masada ve her platformda 'Güçlü Gençlik, Güçlü Sendika' anlayışıyla mücadelemizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.