Balıkesir'in Edremit ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Eğilmez Cami'nde sabah namazı için gelen cemaat, cami bahçesinde bir kadının hareketsiz halde yattığını fark etti. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan Cumhuriyet Savcısı, ölümün şüpheli olduğunu belirtti. Yapılan araştırmalar sonucunda ölen kadının 27 yaşındaki S.Ö. olduğu tespit edildi. S.Ö.’nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.