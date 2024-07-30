Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından duyurulan kesintiler, belirli saatlerde yapılacak trafo bakımları ve diğer bakım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları ve etkilenecek bölgeler:
Altıeylül kesintileri
31 Temmuz Çarşamba, 00:30 - 04:30
- Trafo Bakım: Plevne, Saray, Hürriyet, Fatih, Eser, Gür, Barbaros, Garip, Evren, Karesi, Hür, Mimar, Balpınar, Kiraz, Şehit Birol, Koç, Kahraman, Özgür, İskan, Beyoğlu
31 Temmuz Çarşamba, 05:00 - 07:00
- Trafo Bakım: Plevne, Hürriyet, Eser, Bulut, Hisar, Cumhuriyet Eski İzmir, Savaştepe, Çağlar
31 Temmuz Çarşamba, 05:00 - 07:00
- Trafo Bakım: Bahçelievler, Cumhuriyet, Yunus
31 Temmuz Çarşamba, 05:00 - 07:00
- Trafo Bakım: Gaziosmanpaşa
Bandırma kesintileri
31 Temmuz Çarşamba, 10:00 - 12:00
- Trafo Bakım: Kayacık, Çanakkale Şehitleri
31 Temmuz Çarşamba, 13:30 - 14:30
- Trafo Bakım: 100. Yıl, Kayacık
31 Temmuz Çarşamba, 09:00 - 10:00
- Trafo Bakım: 100. Yıl, Kayacık
31 Temmuz Çarşamba, 15:00 - 16:30
- Trafo Bakım: 100. Yıl, Kayacık
Bigadiç kesintileri
31 Temmuz Çarşamba, 09:00 - 17:00
-
OG Müşterisi Talebi: Çavuş, Itır, Ardıç, Atatürk, Bor, Ömerağa, Pazar, Demirciler, Ali Ağa, Dr. Aran, Erim Çıkmazı, Havuzönü, Gonca, Işıklar, Lonca, Sakarya, Yazgan Çıkmazı, Doğuş, Kenan Efendi, Şahin, Hürriyet, Kanca Çıkmazı, İyiol Çıkmazı, Bolbolcu, Koşuyolu, Ova, İnkılap, Eğit, Cevizli, Nezaket, Kadi, Ova Çıkmazı, Töre, Yeni Çeltek, Burcu, Mahkeme, Muhsin Ertuğrul, Güler, Ekin
-
OG Müşterisi Talebi: Emek, Dumlupınar, Hilmi Gençkan, İsmail Hakkı Akyazı, Boğaz, Atıf Saylan, Işıklar, Yavuz Gürbüz, Necati Songün, Koltak, Mürüvvet Emiroğlu, Nazif Aksoy, Tevfik Tarhal, Eser
-
OG Müşterisi Talebi: Kuyu Sancak, Doruk, Bayrak, Uğur Mumcu, Bayraktar, Acem, Bahçe, Muharrem Girgin, Sinema Aralığı, Çiçek, Mustafa Necati, Tosun Pınarı, Eski Durasalar Yolu, Saatçi Tevfik Hoca, Deveboğan, Selamet, Tosun
-
OG Müşterisi Talebi: Orta, Meslek, Bahtiyar, Boğaz_1, Turan, Dirlik, Muharrem Girgin, Mustafa Necati, Cafer Özyiğit, Ahmet Ulus, Bozkurt, Lonca, Eser, Uygur, İnkılap, Yamaç, Sıhhat, Saadet, Turan Çıkmazı, Işıklar, Dumlupınar, Yukarı Pınar, Çakan Çıkmazı, Kale Yolu, Ahmet Ulus Dağınık Evler
-
OG Müşterisi Talebi: Abacı, Bolbolcu, Ali Ağa Çıkmazı, Mahkeme, Atatürk, Ali Ağa, Gevrek, 1. Yağhane, 2. Yağhane
-
OG Müşterisi Talebi: Camii, Ömerağa, Mahkeme, Hamam
Edremit kesintileri
31 Temmuz Çarşamba, 14:00 - 15:00
- Ağaç Kesim: Altınkum, Denizciler, Körfez, Halide Onbaşı
İvrindi kesintileri
31 Temmuz Çarşamba, 09:00 - 17:00
- OG Hat Bakım: Gebeçınar, Çetindere, Küçükılıca, Kılcılar, Haydar, Kuşdere, İkizce, Gümeli, Kışladere
Bu kesintilerle ilgili detaylı bilgi ve güncellemeler için Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.