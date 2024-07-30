Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından duyurulan kesintiler, belirli saatlerde yapılacak trafo bakımları ve diğer bakım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek. İşte kesintilerin detayları ve etkilenecek bölgeler:

Altıeylül kesintileri

31 Temmuz Çarşamba, 00:30 - 04:30

Trafo Bakım: Plevne, Saray, Hürriyet, Fatih, Eser, Gür, Barbaros, Garip, Evren, Karesi, Hür, Mimar, Balpınar, Kiraz, Şehit Birol, Koç, Kahraman, Özgür, İskan, Beyoğlu

31 Temmuz Çarşamba, 05:00 - 07:00

Trafo Bakım: Plevne, Hürriyet, Eser, Bulut, Hisar, Cumhuriyet Eski İzmir, Savaştepe, Çağlar

31 Temmuz Çarşamba, 05:00 - 07:00

Trafo Bakım: Bahçelievler, Cumhuriyet, Yunus

31 Temmuz Çarşamba, 05:00 - 07:00

Trafo Bakım: Gaziosmanpaşa

Bandırma kesintileri

31 Temmuz Çarşamba, 10:00 - 12:00

Trafo Bakım: Kayacık, Çanakkale Şehitleri

31 Temmuz Çarşamba, 13:30 - 14:30

Trafo Bakım: 100. Yıl, Kayacık

31 Temmuz Çarşamba, 09:00 - 10:00

Trafo Bakım: 100. Yıl, Kayacık

31 Temmuz Çarşamba, 15:00 - 16:30

Trafo Bakım: 100. Yıl, Kayacık

Bigadiç kesintileri

31 Temmuz Çarşamba, 09:00 - 17:00

OG Müşterisi Talebi: Çavuş, Itır, Ardıç, Atatürk, Bor, Ömerağa, Pazar, Demirciler, Ali Ağa, Dr. Aran, Erim Çıkmazı, Havuzönü, Gonca, Işıklar, Lonca, Sakarya, Yazgan Çıkmazı, Doğuş, Kenan Efendi, Şahin, Hürriyet, Kanca Çıkmazı, İyiol Çıkmazı, Bolbolcu, Koşuyolu, Ova, İnkılap, Eğit, Cevizli, Nezaket, Kadi, Ova Çıkmazı, Töre, Yeni Çeltek, Burcu, Mahkeme, Muhsin Ertuğrul, Güler, Ekin

OG Müşterisi Talebi: Emek, Dumlupınar, Hilmi Gençkan, İsmail Hakkı Akyazı, Boğaz, Atıf Saylan, Işıklar, Yavuz Gürbüz, Necati Songün, Koltak, Mürüvvet Emiroğlu, Nazif Aksoy, Tevfik Tarhal, Eser

OG Müşterisi Talebi: Kuyu Sancak, Doruk, Bayrak, Uğur Mumcu, Bayraktar, Acem, Bahçe, Muharrem Girgin, Sinema Aralığı, Çiçek, Mustafa Necati, Tosun Pınarı, Eski Durasalar Yolu, Saatçi Tevfik Hoca, Deveboğan, Selamet, Tosun Balıkesir'de konserler caddelere renk katıyor

OG Müşterisi Talebi: Orta, Meslek, Bahtiyar, Boğaz_1, Turan, Dirlik, Muharrem Girgin, Mustafa Necati, Cafer Özyiğit, Ahmet Ulus, Bozkurt, Lonca, Eser, Uygur, İnkılap, Yamaç, Sıhhat, Saadet, Turan Çıkmazı, Işıklar, Dumlupınar, Yukarı Pınar, Çakan Çıkmazı, Kale Yolu, Ahmet Ulus Dağınık Evler

OG Müşterisi Talebi: Abacı, Bolbolcu, Ali Ağa Çıkmazı, Mahkeme, Atatürk, Ali Ağa, Gevrek, 1. Yağhane, 2. Yağhane

OG Müşterisi Talebi: Camii, Ömerağa, Mahkeme, Hamam

Edremit kesintileri

31 Temmuz Çarşamba, 14:00 - 15:00

Ağaç Kesim: Altınkum, Denizciler, Körfez, Halide Onbaşı

İvrindi kesintileri

31 Temmuz Çarşamba, 09:00 - 17:00

OG Hat Bakım: Gebeçınar, Çetindere, Küçükılıca, Kılcılar, Haydar, Kuşdere, İkizce, Gümeli, Kışladere

Bu kesintilerle ilgili detaylı bilgi ve güncellemeler için Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.