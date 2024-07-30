İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu, şehirlerarası otobüs terminalinde yapıldı. Ekipler, kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarını aldıktan sonra terminaldeki bir otobüse baskın düzenledi. Operasyon sonucunda, şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda toplam 7 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ve 27 bin 400 adet sentetik ecza bulundu.

Şüpheliler tutuklandı

Gözaltına alınan iki kişi, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.