Gönen ilçesinde trafik uygulamasından kaçan alkollü sürücü, polis ekiplerinin kovalamacasıyla yakalandı. Kovalamaca sırasında 3 araç maddi hasar gördü, gözaltına alınan sürücü ve yanındaki kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Trafik uygulamasından kaçan alkollü sürücü kovalandı

Balıkesir’in Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde, Gönen İlçe Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan trafik uygulamasından kaçan 10 TE 727 plakalı araç, polis ekiplerinin takibiyle kısa süre içinde yakalandı.

Hasara sebep oldu

Araçta bulunan 19 yaşındaki A.D.Ç. ve 23 yaşındaki H.S.’nin alkollü olduğu tespit edildi. Kovalamaca sırasında, polis ekiplerine ait iki resmi araç ve park halindeki bir araç hasar gördü. Maddi hasarın boyutu araştırılıyor.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından A.D.Ç. ve H.S. gözaltına alındı. Alkollü araç kullanma ve kaçma suçlarından adli işlem başlatılırken, polis hasar tespiti ve olaya ilişkin detaylı incelemeye devam ediyor.