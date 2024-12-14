Balıkesir’in Erdek ilçesinde, gündüz başlayan tartışma akşam saatlerinde bıçaklı kavgaya dönüşerek cinayetle sonuçlandı. 46 yaşındaki Fuat Y., 68 yaşındaki Ersin S.’yi öldürdü. Olayın ardından Fuat Y. jandarmaya teslim oldu.

Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü

Olay, Balıkesir’in Erdek ilçesi Narlı Mahallesi’nde gerçekleşti. Öğle saatlerinde başlayan tartışma akşam saatlerinde yeniden alevlendi. 46 yaşındaki Fuat Y., ve 68 yaşındaki Ersin S. arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıkmıştı. Akşam saatlerinde karşılaşan ikili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Cinayet ve sonrası

Kavga sırasında Fuat Y., Ersin S.'yi bıçakla ağır yaraladı. Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle ağır yaralanan Ersin S., olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet sonrası Fuat Y., Jandarma ekiplerine teslim oldu.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve kavganın çıkış nedeni araştırılmaya başlandı. Fuat Y.’nin geçmişte denetimli serbestlikten yararlandığı öğrenildi. Jandarma, olayla ilgili delil toplama çalışmalarına devam ediyor.