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Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, savcılık koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda, FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen şüpheli, Karesi ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturması tamamlanan zanlı, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Balıkesir ’in Karesi ilçesinde, FETÖ /PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla aranan bir kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

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