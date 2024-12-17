Balıkesir’in Karesi ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla aranan bir kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Edinilen bilgilere göre, savcılık koordinesinde yürütülen çalışma sonucunda, FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen şüpheli, Karesi ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturması tamamlanan zanlı, adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor
Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.
Kaynak: İHA