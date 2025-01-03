Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, bir yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 18 kişi yaralandı. Olay, Hotaşlar Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nasıl meydana geldi?

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir il merkezinden Dursunbey ilçesine yolcu taşıyan Dursunbey Seyahat firmasına ait 10 VZ 927 plakalı minibüs, Kepsut ilçesi Hotaşlar Köprüsü yakınlarında karşı yönden gelen 10 F 4728 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Ramazan K. ile otomobilde bulunan Zeki B. hayatını kaybetti.

18 yaralı, 2'si ağır

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle yol bir süreliğine ulaşıma kapandı, ancak jandarma ekiplerinin çalışmaları sonrası yol yeniden açıldı.