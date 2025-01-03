Balçova Belediye Meclisi, Ocak ayı ilk oturumunda önemli kararlar aldı. Diyarbakır’da katledilen ve ülkeyi yasa boğan Narin Güran’ın adının, Balçova’da Bora Sokak’ta bulunan yeni düzenlenen parka verilmesi kararı meclis üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Bu anlamlı karar öncesinde, Belediye Başkanı Onur Yiğit, konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı. Ayrıca, Balçova Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada, Tarihi Kentler Birliği'ne üye olunması ve çeşitli komisyonlara üyelik seçimleri de gerçekleştirildi.

Narin Güran’ın adı, Balçova’da yaşatılacak

Balçova Belediye Meclisi’nin aldığı karara göre, Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın adı, ilçede Bora Sokak’ta bulunan ve yakın zamanda yenilenen parka verilecek. Belediye Başkanı Onur Yiğit, kararı duyururken, "İnşallah bir daha böyle üzücü bir konuyla ilgili karar almayız" şeklinde konuşarak, toplumu derinden etkileyen bu trajik olaya karşı duydukları üzüntüyü dile getirdi.

CHP Grubu Sözcüsü Korcan Uçman ise, "Narin kızımızın adının Balçova’mızda bir parkta yaşatılması, üzüntümüzü hafifletecektir. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını diliyoruz" diyerek, kararın anlamını vurguladı. AK Parti Grup Sözcüsü Ümit Uslusoy da, "Türkiye’nin kanayan yarası bir konuya bu şekilde yaklaşım gösterilmesi, bizce çok uygundur" dedi. Meclis üyeleri, bu kararla Narin Güran’ı anma ve benzer olayların tekrar yaşanmaması temennisinde bulundu.

Tarihi kentler birliği üyeliği ve komisyon seçimleri

Balçova Belediye Meclisi’nin gündemindeki diğer önemli konu ise Tarihi Kentler Birliği’ne üyelikti. Belediye Meclisi, tarihi kent dokularının ve kentsel-kültürel mirasın korunması amacıyla kurulan bu birliğe üye olma kararı aldı. Oylama sonucunda, Balçova Belediyesi’ni temsil edecek asil üye Nurcan Adıgüzel, yedek üye ise Korcan Uçman olarak belirlendi.