Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ve Burhaniye Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Balıkesir merkezli İstanbul ve Bursa illerinde büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. İnternet üzerinden haberleşme platformları aracılığıyla uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 52 şüpheli, polis ekiplerinin eş zamanlı baskınları sonucunda yakalandı.

Operasyona geniş kapsamlı katılım

Operasyon, 300 polis ve 90 ekipten oluşan bir kadro ile yürütüldü. Toplam 44 adrese düzenlenen baskınlarda, operasyona 1 helikopter, 3 insansız hava aracı (İHA) ve 14 narkotik köpeği destek verdi. Balıkesir, İstanbul ve Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 52 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Operasyonda, şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 57 gram esrar, 1,41 gram metamfetamin, 1,10 gram kenevir tohumu, 43 sentetik hap, 8 ecstasy, ruhsatsız 4 tabanca, 4 tüfek, 103 tabanca mermisi ve 1 uyuşturucu öğütücü ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 565 Türk lirası ve 300 avro bulundu. Polis ekipleri, kaçak şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Polisteki işlemleri tamamlanan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 50’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.