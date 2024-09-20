Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Huzurundan Taviz Veremeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına 7.204 yeni aracın teslim töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, emniyet ve jandarma teşkilatının Türkiye’nin huzur ve güvenliği için üstlendiği kritik rolü öne çıkarırken, yeni alınan araçlarla kolluk kuvvetlerinin daha güçlü bir şekilde sahada olacağını belirtti. Ayrıca, güvenlikten taviz verilmeyeceğini, bu konuda son derece kararlı olduklarını ifade etti.

"Huzurumuzu polise ve jandarmaya borçluyuz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dört bir yanında görev yapan emniyet güçlerine teşekkür ederek başladı. Erdoğan, “Eğer bugün evlerimizde güven içinde oturabiliyorsak, çocuklarımız huzur içinde okullarına gidebiliyorsa, bu emniyet ve jandarma teşkilatımızın sayesindedir. Onlar bizim kıvanç kaynağımızdır” diyerek, teşkilatların ülkenin huzurunu sağlama konusundaki önemini vurguladı. Ayrıca, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle anarak, Gaziler Günü vesilesiyle tüm gazilere teşekkürlerini sundu.

7204 yeni araç teslim edildi

Erdoğan, jandarma ve emniyet teşkilatlarına tahsis edilen 7.204 yeni aracın, güvenlik operasyonlarını daha etkin kılacağını söyledi. Araçların 5.001’inin emniyet teşkilatına, 2.203’ünün ise jandarma teşkilatına teslim edileceğini belirtti. Bu araçların, başta asayiş ve terörle mücadele olmak üzere birçok güvenlik alanında kullanılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı, “Bu araçlar, güvenlik faaliyetlerinin daha hızlı ve caydırıcı bir şekilde sürdürülmesine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

"Kolluk kuvvetlerimizi güçlendirmek için teknoloji şart"

Konuşmasında güvenlik güçlerinin sadece insan kaynağıyla değil, aynı zamanda modern araç-gereç ve teknolojik altyapıyla güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Erdoğan, “Kolluk birimlerimizi daha görünür ve caydırıcı kılacak olan unsur, teknik donanım ve imkanlardır” dedi. Erdoğan, yeni araçların devriye hizmetlerinden uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok kritik görevi daha etkin bir şekilde yerine getireceğini belirtti.

"Güçlü bir devletin temeli güvenliktir"

Erdoğan, Türkiye’nin huzur ve güvenliğinin devletin en önemli görevi olduğunu vurguladı. “Güçlü bir devletin birinci şartı güvenliktir. Güvenliğin olmadığı bir yerde ne demokrasi olur, ne de kalkınma,” diyen Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin geçmişte yaşadığı güvenlik sorunlarının ağır bedeller ödettiğini hatırlattı. 1970'li yıllarda yaşanan kaos ve çatışma ortamını örnek gösteren Erdoğan, bugün ise Türkiye'nin güvenlik konusunda çok daha güçlü olduğunu belirtti.

"Terörle mücadelede taviz vermiyoruz"

Konuşmasında terörle mücadeleye de geniş yer ayıran Erdoğan, 2024 yılı içinde terör örgütlerine yönelik 35.500 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 825 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. “Terör örgütlerine sınırlarımız içinde ve dışında nefes alacakları hiçbir alan bırakmadık” diyen Cumhurbaşkanı, güvenlik birimlerinin yerli ve milli teknolojilerle donatıldığını ve bu sayede operasyonların büyük başarıyla sürdürüldüğünü söyledi.

"Türkiye’nin huzurundan taviz veremeyiz"

Erdoğan, Türkiye'nin güvenlik ve huzurunun en önemli öncelik olduğunu belirterek, “Türkiye’nin huzurundan en ufak bir taviz veremeyiz. Bu konuda son derece kararlıyız, dirayetliyiz,” ifadelerini kullandı. Güvenliği tehdit eden unsurların karşılarında devletin güçlü güvenlik birimlerini bulacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı, bu konuda asla geri adım atılmayacağını, milletin huzurunu bozmaya çalışanlara fırsat verilmeyeceğini söyledi.

"Hedefimiz, tam bağımsız savunma sanayii"

Savunma sanayindeki yerli ve milli yatırımlarla terörle mücadelede önemli başarılar elde edildiğini söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin güvenlikte tam bağımsızlık hedefine emin adımlarla ilerlediğini ifade etti. Savunma sanayindeki gelişmelerin Türkiye’nin güvenlik stratejilerini güçlendirdiğini belirten Cumhurbaşkanı, “Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize ulaşana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını emniyet ve jandarma teşkilatlarına övgülerle tamamlayarak, yeni araçların huzur ve güvenliğin sağlanmasında büyük katkı sağlayacağını belirtti. Güvenlik güçlerinin Türkiye’nin huzur ve güvenliğinde kritik rol oynadığını hatırlatarak, “Türkiye’yi güvenlik başta olmak üzere her alanda dünya çapında örnek gösterilen bir ülke yapacağız” dedi.