Balıkesir Şampiyona’da Rekor Kırdı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen "Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası" rekor izlenme sayısı ve başarılı organizasyonuyla tüm dünyada yankı uyandırdı.

İzlenme rekoruyla tarihe geçti

Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası, sadece yarışmacılar değil, izleyiciler açısından da unutulmaz bir etkinlik oldu. Şampiyona, 38 bin 400 izlenme ile daha önce Portekiz’in Quarteira kentinde düzenlenen Avrupa Triatlon Şampiyonası’nın 33 bin izlenme rekorunu geçerek yeni bir rekora imza attı. Bu büyük başarı, Balıkesir’in spor organizasyonlarında ne denli iddialı olduğunu gösterdi.

Uluslararası katılım ve büyük performanslar

Üç gün süren şampiyonada, 34 farklı ülkeden gelen 514 triatlet, en iyi dereceyi elde etmek için yoğun bir mücadele sergiledi. Bu zorlu yarışları Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, eşi ve çocuğuyla birlikte yakından takip etti. Başkan Akın, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, triatlon branşının bu yıl olimpiyatlarda yer almamasına rağmen Balıkesir’de bu eksikliği gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

Triatlonun merkezi olmaya aday

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, organizasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını vurgulayarak, Triatlon Federasyonu ile yaptıkları görüşmelerde şampiyonanın dört dörtlük bir organizasyon olarak değerlendirildiğini belirtti. Başkan Akın, "Balıkesir, 3 gün boyunca triatlonun merkezi haline geldi. Bu organizasyon sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada örnek teşkil edecek nitelikteydi. Sporun merkezi olmaya adayız" diyerek Balıkesir’in spor alanında daha büyük başarılara imza atacağını ifade etti.