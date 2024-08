Robert Downey Jr.'ın Marvel Sinematik Evreni'ne geri döneceği haberi, hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Ancak bu dönüş, Downey'in Iron Man rolüyle sinemada değil, özel bir Disney park etkinliği için olacak. D23 2024'teki Disney Experiences Showcase sırasında açıklanan bu dönüş, Stark Flight Lab adlı yeni bir gösteride gerçekleşecek.

Bu yeni gösteride ziyaretçiler, iki kişilik kapsüllere oturacak ve bir test istasyonuna konuşlanacaklar. Bir robot kol tarafından kapsülünüz kapılacak ve simüle edilmiş bir uçuş deneyimi yaşayacaksınız. Bu deneyim sırasında Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı Iron Man karakteri de yer alacak, böylece hayranlar, Tony Stark olarak Iron Man'i yeniden izleyebilecekler.

Stark Flight Lab, Disneyland'e gelecek iki yeni Marvel gösterilerinden sadece biri. Diğer etkinlik ise Avengers Infinity Defense adını taşıyor. Bu etkinlikte konuklar, Marvel evrenindeki ikonik yerlere seyahat ederek çoklu evrene yönelik yeni bir tehdit olan King Thanos'u durdurmak için bir maceraya atılacaklar.

Robert Downey Jr. will reprise his role as Tony Stark inside Avengers Campus for a new attraction called STARK FLIGHT LAB. #D23 pic.twitter.com/st9DRgJdSz