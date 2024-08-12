Robert Downey Jr.'ın Marvel Sinematik Evreni'ne geri döneceği haberi, hayranları arasında büyük bir heyecan yarattı. Ancak bu dönüş, Downey'in Iron Man rolüyle sinemada değil, özel bir Disney park etkinliği için olacak. D23 2024'teki Disney Experiences Showcase sırasında açıklanan bu dönüş, Stark Flight Lab adlı yeni bir gösteride gerçekleşecek.

Stark Flight Lab

Bu yeni gösteride ziyaretçiler, iki kişilik kapsüllere oturacak ve bir test istasyonuna konuşlanacaklar. Bir robot kol tarafından kapsülünüz kapılacak ve simüle edilmiş bir uçuş deneyimi yaşayacaksınız. Bu deneyim sırasında Robert Downey Jr.'ın canlandırdığı Iron Man karakteri de yer alacak, böylece hayranlar, Tony Stark olarak Iron Man'i yeniden izleyebilecekler.

Disney parklarına yeni Marvel etkinlikleri

Stark Flight Lab, Disneyland'e gelecek iki yeni Marvel gösterilerinden sadece biri. Diğer etkinlik ise Avengers Infinity Defense adını taşıyor. Bu etkinlikte konuklar, Marvel evrenindeki ikonik yerlere seyahat ederek çoklu evrene yönelik yeni bir tehdit olan King Thanos'u durdurmak için bir maceraya atılacaklar.

Robert Downey Jr. will reprise his role as Tony Stark inside Avengers Campus for a new attraction called STARK FLIGHT LAB. #D23 pic.twitter.com/st9DRgJdSz — IGN (@IGN) August 11, 2024

Downey'in geri dönüşü ve etkisi

Robert Downey Jr.'ın Iron Man rolüne geri dönüşü, birçok hayran için büyük bir sürpriz oldu. Bu dönüş, sinemada olmasa da, Disney parklarında Tony Stark olarak Robert Downey Jr. ile etkileşim kurma fırsatı sunuyor. Bu özel etkinlikler, Marvel evrenine yeni ve heyecan verici eklemeler getirirken, Downey'in geri dönüşü de hayranların ilgisini çekmeye devam edecek.

Önümüzdeki yıllarda bu atraksiyonlar tamamlandığında, Disneyland'e gitme fırsatı olan hayranlar için Tony Stark ile tanışmak ve bu eşsiz deneyimi yaşamak gerçekten muazzam bir fırsat olacak.