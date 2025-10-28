Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD verilerine göre 2 ile 5 büyüklüğü arasında 27 artçı deprem kaydedildi.

Sındırgı’da 6.1’lik depremin ardından artçılar sürüyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa, Çanakkale, Tekirdağ ve Kocaeli gibi birçok ilde hissedildi. Depremin ardından bölgede peş peşe sarsıntılar kaydedilmeye devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 6.1 büyüklüğündeki ana sarsıntıdan sadece iki dakika sonra 4.2 büyüklüğünde bir artçı deprem yaşandı.

27 artçı deprem meydana geldi

AFAD’ın son açıklamasına göre, Sındırgı merkezli 6.1’lik depremin ardından bölgede 3.5, 4.0 ve 3.9 büyüklüğünde artçı depremler de yaşandı.

AFAD verilerine göre son durum:

22.50’de 4,2 büyüklüğünde

22.51’de 4,0 büyüklüğünde

23.04’te 4,0 büyüklüğünde

Gece boyunca 2 ile 5 arasında değişen yaklaşık 27 artçı deprem kaydedildi.

Uzmanlara göre bu artçıların birkaç gün boyunca sürmesi bekleniyor. Özellikle bölgedeki jeotermal fay hatlarının aktifliği nedeniyle, 5 büyüklüğüne ulaşan artçılar yaşanabileceği belirtiliyor.

Uzmanlardan “hasarlı binalara girmeyin” uyarısı

AFAD ve uzmanlar, deprem sonrası vatandaşlara şu uyarılarda bulundu: