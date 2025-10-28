Balıkesir’de yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede okullar tatil edilirken Manisa ve İzmir’de öğrenciler “Yarın okul var mı?” sorusuna yanıt arıyor. Valiliklerden son dakika açıklaması bekleniyor.

Balıkesir’de deprem sonrası okullara ara verildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de yoğun şekilde hissedildi. Yaşanan sarsıntının ardından Balıkesir Valiliği, tedbir amaçlı olarak il genelinde okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Manisa’da okullar tatil mi?

Depremin ardından Manisa’da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir tatil kararı bulunmadığı belirtildi. Buna göre Manisa’da yarın eğitime planlandığı şekilde devam edilecek.

İzmir’de okullar tatil edildi mi?

Deprem İzmir’de de hissedildi. Ancak İzmir Valiliği’nden yapılan açıklamada, deprem sonrası herhangi bir tatil kararı alınmadığı bildirildi. Okullarda eğitim-öğretime ara verilmeden devam edilecek.

AFAD ve valiliklerden açıklama bekleniyor

AFAD ve valilikler, bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öğrenciler ve veliler, sabah saatlerinde yapılabilecek yeni açıklamalar için resmi valilik ve AFAD kanallarını takip etmeleri konusunda bilgilendirildi.