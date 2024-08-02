Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası’nı almaya hak kazandı. Bu sertifika, üniversitenin enerji verimliliği ve tasarruf konusundaki çalışmalarının uluslararası standartlara uygun olduğunu gösteriyor.

Enerji yönetiminde örnek bir başarı

BAÜN Enerji Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, üniversitenin enerji yönetim sistemini oluşturma ve işletme süreçlerinde yapılan denetimler sonucu başarıya ulaştı. Bu sertifika, üniversitenin gelecekteki enerji verimliliği projeleri için de sağlam bir temel oluşturuyor.

Rektör Oğurlu'dan teşekkür mesajı

Sertifika alımının ardından, BAÜN Enerji Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. Yusuf Yıldız, Enerji Yöneticisi Halil Sinoplugil ve diğer akademik personel ile birlikte BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’yu ziyaret etti. Rektör Oğurlu, enerji verimliliğinin önemine dikkat çekerek, üniversitenin bu alandaki başarılarından gurur duyduklarını belirtti. Ayrıca, üniversitenin sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı yaklaşımlarını güçlendirmeye devam edeceğini ifade etti.