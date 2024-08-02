Elif Berra Gökkır, Paris 2024'te piste çıkıyor Elif Berra Gökkır, Paris 2024'te piste çıkıyor

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda milli kürekçi Elis Özbay, kadınlar tek çifte D finalinde 7:46.95'lik derecesiyle 4. sırayı alırken olimpiyat oyunlarını 22. sırada tamamladı.

Elis Özbay, Olimpiyat oyunlarına katılan ilk kadın kürekçi olarak tarihe ismini yazdırdı.

Editör: Engin Keskin