Balıkesir Valiliği, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda uyguladığı tasarruf tedbirleri kapsamında, araç satışlarından 3 milyon 146 bin TL gelir elde etti. Bu adımla, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı hedefleniyor.

Araç satışlarıyla önemli gelir elde edildi

Balıkesir Valiliği, 6 farklı marka ve modelden oluşan taşıt grubunun satışını gerçekleştirerek, kamu kaynaklarının ekonomik kullanımını sağladı. 2006 ila 2012 model yıllarındaki iki kapalı kasa kamyonet, üç otomobil ve bir makam aracı, toplamda 3 milyon 146 bin TL karşılığında elden çıkarıldı.

Valilik, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde, kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanımını amaçlayan çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.