İncirliova’da Yaz Spor Okulları Coşkusu

İncirliova Belediyesi ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Yaz Spor Okulları, ilçedeki çocuklara sporla dolu bir yaz tatili sunuyor. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, çocukların spora olan ilgisinden memnun olduklarını belirtti.

Spor ve eğlence dolu bir yaz

İncirliova’da bu yaz, çocuklar Yaz Spor Okulları ile spor yaparak hem eğleniyor hem de öğreniyor. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İncirliova Belediyesi’nin işbirliğiyle hayata geçirilen program, çocuklar için sporla dolu bir tatil fırsatı sunuyor. Futbol, basketbol, voleybol ve daha birçok branşta eğitim alan çocuklar, yaz tatilini aktif ve verimli bir şekilde değerlendiriyor.

İncirliova sporla büyüyor

Yaz Spor Okulları'na olan yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getiren İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, Yaz Spor Okulları sayesinde sporla iç içe bir yaz tatili geçiriyor. Bu yoğun ilgi, İncirliova’nın spor faaliyetleri açısından daha geniş imkanlara sahip bir ilçe haline geleceğinin bir göstergesi. Spora yatırım yaparak çocuklarımızın hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkı sağlıyoruz" dedi.