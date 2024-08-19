Manisa’nın Gördes ilçesindeki orman yangını kontrol altında

Manisa’nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos 2024 tarihinde başlayan orman yangını, yapılan yoğun müdahaleler ve çalışmalardan sonra kısmen kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alındığını ve bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Yangının detayları

14 Ağustos'ta Gördes ilçesinin ormanlık alanlarında başlayan yangın, kısa süre içinde Salihli ilçesine kadar yayıldı. Yangınla mücadele, hem hava hem de kara ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla gerçekleştirildi. Bölgedeki arazözler, su tankerleri ve yangın söndürme helikopterleri, alevlere müdahale etmek için yoğun çaba sarf etti. Bakan İbrahim Yumaklı'nın açıklamasına göre, ekiplerin bu kararlı ve hızlı müdahalesi, yangının geniş bir alana yayılmasını önlemekte etkili oldu.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte, bölgede soğutma çalışmalarına geçildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu çalışmaların yangının yeniden alevlenmesini önlemek için büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ekipler, bölgedeki tüm sıcak noktaları tespit ederek, kapsamlı bir soğutma işlemi yürütüyor.