Balıkesir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi ve memur sendikaları, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve siyasi partilerin katılımıyla coşkulu şekilde kutlandı.

Bahçelievler Mahallesi’nden başlayarak Kuvayi Milliye Meydanı’na kadar yaklaşık 2 kilometrelik güzergâhta yürüyen kortej, sloganlar eşliğinde alana ulaştı. Kutlamalar, burada gerçekleştirilen mitingle devam etti.

Mitingde birlik ve mücadele mesajı

Kuvayi Milliye Meydanı’ndaki kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından tertip komitesi tarafından hazırlanan basın açıklaması okundu. Açıklamada, emekçilerin hak mücadelesine dikkat çekildi, dayanışma ve eşitlik vurgusu yapıldı.

Halaylarla son buldu

Kutlamalar, emekçilerin meydanda halay çekmesiyle son buldu. Etkinliğe Balıkesir’de faaliyet gösteren işçi ve memur sendikalarının bağlı olduğu konfederasyonların temsilcileri, sendika başkanları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları da katıldı.