Cordoba ile Cadiz, 02 Mayıs 2025 Cuma günü İspanya La Liga 2 karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Cordoba - Cadiz maçının yayın saati, hangi kanalda canlı yayınlanacağı ve şifreli olup olmadığı sorularını araştırıyor. Maç, Tuttur TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma TSİ 21:30'da başlayacak.
Cordoba - Cadiz maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Cordoba ile Cadiz arasında oynanacak La Liga 2 karşılaşması, Tuttur TV kanalından canlı yayınlanacak. Yayın, şifreli olarak izlenebilecek.
Tuttur TV frekans ve platform bilgileri
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Kanal: Tuttur TV
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Uydu: Türksat
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Platform: İddaa TV, dijital yayın
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Yayın Türü: Şifreli
Tuttur TV, Türksat uydusu üzerinden veya internet bağlantılı dijital platformlardan şifreli olarak izlenebilmektedir.
Cordoba - Cadiz maçı saat kaçta, hangi günde
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Maç Günü: 2 Mayıs 2025 Cuma
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Başlama Saati: 21:30 (TSİ)
Cordoba - Cadiz maçı nerede oynanacak?
İspanya La Liga 2 kapsamında gerçekleşecek Cordoba - Cadiz maçı, Cordoba'nın ev sahipliğinde Cordoba Stadyumu'nda oynanacak.