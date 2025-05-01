Cordoba ile Cadiz, 02 Mayıs 2025 Cuma günü İspanya La Liga 2 karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Cordoba - Cadiz maçının yayın saati, hangi kanalda canlı yayınlanacağı ve şifreli olup olmadığı sorularını araştırıyor. Maç, Tuttur TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma TSİ 21:30'da başlayacak.

Cordoba - Cadiz maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Cordoba ile Cadiz arasında oynanacak La Liga 2 karşılaşması, Tuttur TV kanalından canlı yayınlanacak. Yayın, şifreli olarak izlenebilecek.

Tuttur TV frekans ve platform bilgileri

  • Kanal: Tuttur TV

  • Uydu: Türksat

  • Platform: İddaa TV, dijital yayın

  • Yayın Türü: Şifreli

Tuttur TV, Türksat uydusu üzerinden veya internet bağlantılı dijital platformlardan şifreli olarak izlenebilmektedir.

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Cordoba - Cadiz maçı saat kaçta, hangi günde

  • Maç Günü: 2 Mayıs 2025 Cuma

  • Başlama Saati: 21:30 (TSİ)

Cordoba - Cadiz maçı nerede oynanacak?

İspanya La Liga 2 kapsamında gerçekleşecek Cordoba - Cadiz maçı, Cordoba'nın ev sahipliğinde Cordoba Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ