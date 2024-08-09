Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ), 10 Ağustos 2024 tarihinde Balıkesir genelinde trafo bakımları ve diğer teknik çalışmalar nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintileri gerçekleştireceğini duyurdu. Bu kesintiler, şehrin birçok bölgesini etkileyecek ve çeşitli mahallelerde elektrik hizmetinin kesilmesine neden olacak.

Kesinti saatleri ve bilgilendirme

Kesintilerin hangi saatlerde başlayacağı ve ne kadar süreceği hakkında en güncel bilgilere Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin resmi web sitesinden ulaşılabilir. Vatandaşların, kesinti saatleri, etkilenecek bölgeler ve olası değişiklikler hakkında bilgi almak için siteyi düzenli olarak takip etmeleri önerilmektedir.