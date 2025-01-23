2024 yılı boyunca "Okulumda Kanpanya Var" projesi kapsamında, Uşak genelinde düzenlenen kampanyalarda 16 okulda kan bağışı etkinlikleri gerçekleştirildi. Türk Kızılay Uşak Kan Bağışı Merkezi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla 525 ünite kan bağışı toplandı.

Geleceğin bağışçılarına özel madalya

Kan bağışı kampanyalarına destek veren öğrencilerin katkıları da unutulmadı. 18 yaş üzerindeki yakınlarını bağış için getiren Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerine, geleceğin bağışçılarını teşvik etmek amacıyla "Geleceğin Kan Bağışçısı" madalyası takdim edildi.

Projeyle hem bağış farkındalığı artırıldı hem de genç nesillerde kan bağışının önemine dikkat çekildi. İl genelinde yoğun katılım sağlanan bu kampanyalar, toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olarak değerlendirildi.