Balıkesir'in Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen 16. İsmail Akçay Yol Koşusu, 3 ülkeden 373 sporcunun katılımıyla tamamlandı. 10 kilometrelik parkurda koşan atletler, bitiş çizgisinde Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli tarafından karşılandı.

Efsane atlet ve başkanın start vuruşu

Yarışın startını efsane atlet İsmail Akçay ve Başkan Hakan Şehirli birlikte verdi. Koşu, her yaştan sporcuya hitap eden keyifli bir etkinlik oldu. Başkan Şehirli, organizasyonun gelenekselleştiğini ve Balıkesir için önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı.

Yarış sonuçları ve ödüller

Erkekler kategorisinde Murat Emektar, 31 dakika 14 saniye ile birinci olurken, Ahmet Alkanoğlu ikinci ve Ahmet Civci üçüncü oldu. Kadınlarda ise Dilan Çukurçam 37 dakika 3 saniye ile birinci, Gamze Altıntaş ikinci, Fatma Arık ise üçüncü sırayı elde etti.

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80 yaşındaki İsmail Akçay, organizasyonun 16. kez düzenlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkürlerini iletti. Etkinliğe katılan sporcular ve organizasyon ekibine teşekkür eden Akçay, yarışın başarısını ve geleneksel hale gelmesini kutladı.