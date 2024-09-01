Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda Türkiye, para taekwondo branşında en çok madalya kazanan ülke oldu. 8 sporcuyla katıldığı yarışmada toplam 5 madalya elde etti.

Türkiye’nin madalya başarısı

Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya ile taekwondo branşında en başarılı ülke olarak öne çıktı. Özbekistan ve İran 3 madalya ile Türkiye’yi takip etti.

Büyük Britanya'nın öne çıkan performansı

Büyük Britanya, 2 altın madalya ile taekwondo branşında zirvede yer aldı. Türkiye, erkeklerde 1 altın, 2 gümüş madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi.

Tarihi başarılar ve madalya kazananlar

Mahmut Bozteke, 63 kiloda altın madalya kazanarak tarihe geçti. Ali Can Özcan ve Fatih Çelik gümüş, Meryem Betül Çavdar ise bronz madalya ile başarılı sonuçlar elde etti.