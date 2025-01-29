Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ), ana şebekede meydana gelen arıza nedeniyle 29 Ocak 2025 Çarşamba günü su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Sabah saat 10:00'da başlayacak kesinti, öğleden sonra 13:00'a kadar devam edecek. Kesintilerin ertesi gününe kadar devam etmesi durumunda BASKİ, kesinti öncesinde vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıda bulundu.

Bandırma: 10:30 - 13:00 saatleri arasında

Su kesintisi yaşanacak bölgeler

BASKİ yetkilileri, su kesintisinin tek ilçe ile sınırlı olmadığını, Balıkesir’in diğer bazı ilçelerinde de aynı gün su kesintisi yaşanabileceğini belirtti. Şebeke arızasının hızlı bir şekilde giderilmesi için ekiplerin sahada yoğun bir çalışma yürüteceği kaydedildi.

BASKİ, su kesintisi süresince halkın günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için şu önlemleri almasını öneriyor:

Su Depolama: Su kesintisinden önce ihtiyacınız kadar su depolamayı unutmayın. Su depolarınızı ve varsa yedek su kaynaklarınızı kontrol edin.

Gerekli İhtiyaçlar: Kesinti süresi boyunca kullanılacak suyu önceden planlayın. İhtiyaçlarınızı minimuma indirin ve suyu dikkatli kullanın. Aydın su kesintisi! 30 Ocak 2025 Köşk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Su Kalitesi: Su kesintisi sonrasında, suyun ilk akışında bulanıklık olabilir. Bu durumda, suyun bir süre akmasına izin verin ve ardından kullanın.

Evdeki Tesisatlar: Kesinti sırasında evdeki su tesisatınızı korumak için muslukları kapalı tutun ve varsa su arıtma cihazlarınızı geçici olarak devre dışı bırakın.

Balıkesir halkının bu önemli su kesintisine karşı hazırlıklı olması ve gerekli önlemleri alması, günlük yaşamlarının aksamaması adına büyük önem taşıyor. BASKİ, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için gerekli tüm çalışmaları titizlikle sürdüreceğini belirtti.

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