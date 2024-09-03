Balıkesir’in Ayvalık, Balya, Bigadiç, Edremit, Gönen, Karesi, Manyas ve Susurluk ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, 3 Eylül 2024 tarihinde elektrik kesintileriyle karşılaşacak. UEDAŞ tarafından yapılan duyuruda, enerji altyapısını güçlendirme amacıyla planlı bakım çalışmaları gerçekleştirileceği ve bu nedenle geçici elektrik kesintileri yaşanacağı açıklandı.

Elektrik kesintisinin sebepleri

UEDAŞ, Ayvalık, Balya, Bigadiç, Edremit, Gönen, Karesi, Manyas ve Susurluk ilçelerinde uygulanacak elektrik kesintilerinin, enerji altyapısını güçlendirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla planlandığını belirtti. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar, enerji dağıtım hatlarının bakım ve onarımını, eskiyen ekipmanların yenilenmesi ve sistemin modernizasyonunu içermektedir.

Kesinti saatleri ve bölgeler

UEDAŞ’ın resmi duyurusuna göre, elektrik kesintileri şu saatlerde gerçekleşecek:

Ayvalık: 14:30 - 16:00 saatleri arasında

Balya: 09:30 - 17:30 saatleri arasında

Bigadiç: 13:00- 17:30 saatleri arasında

Edremit: 09:00 - 18:00 saatleri arasında

Gönen: 13:00 - 17:00 saatleri arasında

Karesi: 10:00 - 14:00 saatleri arasında

Manyas: 13:00 - 17:00 saatleri arasında

Susurluk: 11:00 - 13:00 saatleri arasında

Vatandaşların bu saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerde gerekli önlemleri alması önem taşımaktadır. Kesinti saatlerinde değişiklik olabileceği için, tam saat bilgileri ve olası güncellemeler için UEDAŞ’ın resmi kanallarından bilgi alınması tavsiye edilmektedir.

Vatandaşların alması gereken önlemler

Elektrik kesintileri sırasında olumsuz etkilenmemek adına vatandaşların alabileceği bazı önlemler şunlardır:

Elektronik cihazları koruma: Bilgisayar, televizyon gibi hassas elektronik cihazların fişlerini prizden çekmek, ani voltaj dalgalanmalarına karşı cihazları koruyacaktır.

Alternatif aydınlatma hazırlığı: Kesinti saatlerinde kullanılmak üzere pilli lambalar veya el fenerleri hazırda bulundurulmalıdır.

Gıda güvenliği: Buzdolabı ve derin dondurucuların kapakları mümkün olduğunca kapalı tutulmalı, gıda maddelerinin bozulmasını önlemek için soğuk hava kaybı minimize edilmelidir.

Mobil cihazlar: Telefon ve tabletlerin şarjlarının dolu olduğundan emin olunmalı, acil durumlarda iletişim sağlayabilmek için bu cihazlar kesinti öncesinde tamamen şarj edilmelidir.

UEDAŞ’tan güncel bilgilere ulaşım

Kesinti saatlerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, vatandaşların UEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden güncel bilgilere ulaşmaları mümkündür. Ayrıca, UEDAŞ müşteri hizmetleri de bu süreçte vatandaşlara destek sağlayacaktır.