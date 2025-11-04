Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul, İzmir ve Bursa gibi illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi verileri depremin detaylarını açıkladı.

BALIKESİR’DE DEPREM OLDU!

Balıkesir’de merkez üssü Sındırgı olan yeni bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre, sarsıntı 23.23’te kayıtlara geçti ve büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. Depremin derinliği 10.6 kilometre olarak açıklandı.

BALIKESİR'DEKİ DEPREM HANGİ İLLERDE HİSSEDİLDİ?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Balıkesir’deki deprem sadece merkez üste değil, çevre illerden de hissedildi. Sarsıntı özellikle İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde de vatandaşlar tarafından fark edildi.

Deprem anında sosyal medyada kullanıcılar, evlerinde ve iş yerlerinde yaşadıkları sarsıntıyı paylaşarak, özellikle İzmir ve İstanbul’daki vatandaşların da depremi hissettiğini belirtti.

Merkez üssü: Sındırgı, Balıkesir

Büyüklük: 4.3

Derinlik: 10.6 km

Kandilli Rasathanesi, bölgedeki vatandaşlara artçı sarsıntılara karşı dikkatli olmalarını ve yapıların güvenliğinin kontrol edilmesini öneriyor. AFAD ise sosyal medya üzerinden halkı bilgilendirerek, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmaması için uyarılarda bulundu.

İZMİR'DE DE HİSSEDİLDİ!

