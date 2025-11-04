UEFA Avrupa kupalarının resmi yayıncısı Tabii, Tabii Spor 1, 2 ve 3 kanallarıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını canlı olarak ekranlara taşıyor. Futbolseverler, Tabii platformu üzerinden tüm maçları yüksek çözünürlükte takip edebilecek.

TABİİ SPOR 1, 2 VE 3 KANALLARI NEDİR?

Tabii Spor 1, 2 ve 3, TRT’nin dijital yayın platformu Tabii üzerinden yayın yapan özel spor kanallarıdır. Avrupa kupalarındaki tüm önemli karşılaşmalar, bu kanallar aracılığıyla izleyicilere ulaştırılır.

Tabii Spor 1: Şampiyonlar Ligi’nin en çok izlenen maçlarını yayınlar. Real Madrid, Barcelona, Liverpool ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin maçları burada ekranlara gelir.

Tabii Spor 2: Aynı saatlerde oynanan diğer maçları yayınlar. Juventus ve Sporting gibi takımların mücadeleleri bu kanalda yayınlanabilir. Ara sıra voleybol ve basketbol gibi branşlara da yer verilir.

Tabii Spor 3: Yoğun maç programlarında farklı karşılaşmaları yayınlamak için devreye girer.

Tüm kanallar HD kalitede, reklamsız ve kesintisiz yayın sağlar.

TABİİ SPOR KANALLARINI NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Tabii Spor kanalları yalnızca Tabii platformu üzerinden izlenebilir.

İzleyiciler, web tarayıcı , akıllı TV , telefon veya tablet üzerinden giriş yaparak canlı yayınları takip edebilir.

Platform OTT (over-the-top) altyapısıyla çalıştığı için internet bağlantısı olan her yerden erişim mümkündür.

TABİİ SPOR 1,2,3 ÜCRETLİ Mİ TABİİ SPOR 1,2,3 ÜCRETSİZ İZLE

Türkiye takımlarının Avrupa kupası maçları ücretsiz ve şifresiz olarak yayınlanır. Yabancı takımların maçları (ör. PSG-Bayern Münih, Juventus-Sporting) Premium abonelik ile izlenebilir. Premium üyelik ücreti: Aylık 99 TL, reklamsız HD yayın ve arşiv erişimi içerir.

TURKCELL TV+ ÜZERİNDEN TABİİ SPOR NASIL İZLENİR?

Tabii Spor ana kanalına Turkcell TV+ üzerinden erişim sağlanabilir. Tabii Spor 1 ücretsizdir, Tabii Spor 2 ve 3 için Premium üyelik gerekir. Tabii Spor platformu üzerinden web veya mobil uygulama ile tüm kanallara kolayca geçiş yapılabilir.

