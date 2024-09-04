UEDAŞ, 5 Eylül 2024 tarihinde Balıkesir'in Ayvalık, Balya, Bigadiç, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Karesi ve Sındırgı ilçelerinde, enerji altyapısının güçlendirilmesi amacıyla planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Vatandaşların bu kesintilerden etkilenmemek için gerekli önlemleri almaları önem taşıyor.

Planlı elektrik kesintisi detayları

Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde gerçekleştirilecek enerji altyapı çalışmaları, UEDAŞ tarafından yapılan duyuruya göre, mevcut dağıtım hatlarının bakım ve yenileme işlemlerini kapsıyor. Bu kesintiler, enerji hatlarının modernize edilmesi ve güvenilirliğin artırılması amacıyla planlandı. Uzun vadede bölgedeki enerji hizmetlerinin kalitesini yükseltmeyi hedefleyen bu çalışmalar, elektrik kesintileriyle geçici rahatsızlıklar yaratsa da, sürdürülebilir bir enerji altyapısı oluşturmak açısından büyük önem taşıyor.

Kesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler

Kesintiler, ilçelere göre belirlenen saat aralıklarında gerçekleştirilecek ve aşağıda belirtilen bölgeleri kapsayacak:

Ayvalık: 09:30 - 13:30 saatleri arasında

Balya: 10:00 - 15:00 saatleri arasında

Bigadiç: 09:00 - 17:00 saatleri arasında

Edremit: 12:00 - 14:00 saatleri arasında

Erdek: 09:00 - 13:00 saatleri arasında

Gönen: 09:00 - 13:00 saatleri arasında

Havran: 09:00 - 17:00 saatleri arasında

Karesi: 10:00 - 15:00 saatleri arasında

Sındırgı: 10:00 - 14:00 saatleri arasında

Bu saatler arasında elektrik kesintisi yaşanacak bölgelerde vatandaşların, günlük işlerini planlamaları ve önlemlerini almaları önemlidir. Kesinti saatlerinde değişiklik olabileceği için, tam saat bilgileri ve olası güncellemeler için UEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve sosyal medya kanallarının takip edilmesi önerilmektedir.

Kesintilerin sebepleri ve amaçları

UEDAŞ, bu planlı kesintilerin arkasındaki temel nedenin, enerji dağıtım hatlarının bakım ve onarımı, eskiyen ekipmanların yenilenmesi ve sistemin modernize edilmesi olduğunu belirtti. Bu tür bakım ve yenileme çalışmaları, Balıkesir’deki enerji hizmetlerinin daha güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sunulabilmesi için kritik önem taşıyor. Eskiyen hatların ve ekipmanların yenilenmesi, enerji kesintisi risklerini azaltarak uzun vadede daha stabil bir enerji altyapısı sağlamayı amaçlıyor.

Vatandaşların alması gereken önlemler

Elektrik kesintileri sırasında günlük yaşamın aksamaması ve cihazların zarar görmemesi için bazı önlemler almak faydalı olacaktır:

Elektrikli Cihazların Korunması: Hassas elektronik cihazlarınızı kesintiden önce kapatın veya prizden çekin.

Güç Kaynakları: Mobil cihazlar ve bilgisayarlar gibi önemli elektronik aletlerin yedek güç kaynaklarını (powerbank) hazırlayın ve cihazlarınızı önceden şarj edin.

Voltaj Dalgalanmalarına Karşı Koruma: Kesinti sonrası oluşabilecek voltaj dalgalanmalarına karşı koruyucu priz veya voltaj düzenleyiciler kullanın.

Erzak ve Su Stoğu: Kesinti süresi boyunca ihtiyaç duyabileceğiniz su, gıda ve diğer malzemeleri önceden hazırlayın.

UEDAŞ, vatandaşları bu kesintiler sırasında herhangi bir aksilik yaşamamaları için uyarırken, kesintiler sonrası enerji akışının normale döneceğini belirtti. Olası sorunlar için UEDAŞ’ın çağrı merkezine başvurulabileceği de ifade edildi.