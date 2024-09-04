Yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde en sinirli ülkeler belirlendi. Ekonomik zorluklar, siyasi gerilimler ve savaşların etkisiyle Türkiye de bu sıralamada yer aldı.

Ekonomik krizler ve siyaset öfkeyi artırıyor

Araştırma, ülke vatandaşlarının sinirlilik düzeylerini ekonomik krizler, siyasi çekişmeler ve savaşlarla ilişkilendiriyor. Bu faktörler, bireylerin günlük hayattaki stresini ve öfkesini artıran en temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Türkiye ilk 10'da

Türkiye, vatandaşlarının yüzde 40 oranında sinirli olduğunu gösteren sonuçlarla, en sinirli ülkeler listesine 6. sıradan girdi. Bu sıralama, birçok kişiyi şaşırtırken, ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarının vatandaşlar üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Zirvede Ermenistan var

Listenin zirvesinde ise yüzde 60 oranıyla Ermenistan yer alıyor. Onu sırasıyla Irak, İran, Filistin ve Fas takip ediyor. Bu ülkelerin de benzer sebeplerle yüksek sinirlilik oranlarına sahip olduğu belirtiliyor.

Diğer sinirli ülkeler

Araştırmaya göre, listenin devamında Nijer ve Çad gibi ülkeler de yer alıyor. Bu ülkeler, vatandaşlarının büyük bir kısmının günlük yaşamlarında öfke ve stresle başa çıkmakta zorlandığı yerler arasında gösteriliyor.