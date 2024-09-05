Balıkesir'in çeşitli ilçelerinde 6 Eylül 2024 tarihinde enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla UEDAŞ tarafından planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Vatandaşların kesintilerden etkilenmemek için gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.

Planlı elektrik kesintisinin detayları

UEDAŞ (Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.), Balıkesir’in Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Edremit, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi, Kepsut, Manyas ve Sındırgı ilçelerinde 6 Eylül 2024 tarihinde eş zamanlı olarak enerji altyapı çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintilerinin yapılacağını açıkladı. Bu çalışmalar, enerji hatlarının bakım ve modernizasyonunu kapsıyor ve uzun vadede bölgedeki elektrik dağıtımının kalitesini artırmayı hedefliyor.

Enerji altyapısındaki bu düzenlemeler, kesintilerin geçici rahatsızlıklara yol açmasına rağmen, Balıkesir genelinde enerji hizmetlerinin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlıyor. Vatandaşların günlük işlerini planlayarak kesintilerden etkilenmemeleri için önlem almaları büyük önem taşıyor.

Kesinti saatleri ve etkilenecek bölgeler

Kesintiler, her ilçeye göre farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek. UEDAŞ tarafından açıklanan kesinti saatleri şu şekilde:

Altıeylül: 09:30 - 12:30 saatleri arasında

Ayvalık: 09:30 - 17:00 saatleri arasında

Bigadiç: 09:00 - 17:00 saatleri arasında

Edremit: 09:30 - 13:30 saatleri arasında

Gönen: 14:00 - 15:00 saatleri arasında

Havran: 09:00 - 13:00 saatleri arasında

İvrindi: 09:00 - 17:00 saatleri arasında

Karesi: 10:00 - 11:00 saatleri arasında

Kepsut: 09:00 - 17:00 saatleri arasında

Manyas: 09:00 - 17:00 saatleri arasında

Sındırgı: 09:00 - 17:00 saatleri arasında

Bu saatler arasında kesinti yaşanacak bölgelerde vatandaşların günlük işlerini planlamaları, elektrik kesintisinden en az şekilde etkilenmeleri için oldukça önemli. Ayrıca, kesinti saatlerinde değişiklik olabileceği için UEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve sosyal medya kanallarının takip edilmesi tavsiye ediliyor.

Enerji altyapı çalışmalarının amacı

UEDAŞ, planlı kesintilerin arkasındaki temel nedenin, enerji dağıtım hatlarının bakım ve yenileme çalışmaları olduğunu belirtti. Eskiyen ekipmanların değiştirilmesi ve modernize edilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmalar, Balıkesir’deki elektrik hizmetlerinin kalitesini ve güvenilirliğini artırmayı hedefliyor.

Enerji altyapısındaki bu düzenlemeler, kesintilerin uzun vadede azalmasını sağlayacak ve bölgedeki enerji arzının daha stabil olmasına katkıda bulunacak. Böylece, ani kesintiler ve arızaların önüne geçilmesi planlanıyor.

Vatandaşların alması gereken önlemler

Kesintiler sırasında günlük hayatın aksamaması için vatandaşların bazı önlemler alması tavsiye ediliyor. Elektronik cihazların korunması için prizlerin kapatılması, kesinti boyunca şarjlı cihazların kullanıma hazır tutulması ve kesintiden etkilenecek işlerin önceden planlanması önemli adımlar arasında. Ayrıca, sağlık ekipmanlarına bağımlı olan bireylerin UEDAŞ’a başvurarak kesintilerle ilgili özel düzenlemeler hakkında bilgi almaları gerekiyor.

UEDAŞ’ın planlı kesintileri hakkında daha fazla bilgi almak ve güncellemeleri takip etmek için resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları düzenli olarak kontrol edilmelidir.