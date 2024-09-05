Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), uzun süredir beklenen Tüzük Kurultayı'nı yarın Ankara'da resmi olarak başlatacak. Sivas’ta gerçekleştirilen sembolik açılışın ardından, kurultay çalışmalarına başlamak üzere başkentte toplanacak olan CHP, tüzükte önemli değişiklikler yapmayı planlıyor.

Kurultay ve resmi açılış

“İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı” adı altında düzenlenecek olan etkinliğe, yalnızca delegeler, onur kurulu üyeleri ve eski genel başkanlar davet edildi. Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in divan başkanı olarak seçilmesi beklenen kurultay, Genel Başkan Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başlayacak. Ardından, tüzükte yapılması öngörülen değişiklikler tartışılacak.

Tüzükte 20'ye yakın maddede değişiklik

Tüzük Hazırlık Komisyonu’nun çalışmalarına göre, CHP tüzüğünde yaklaşık 20 maddede değişiklik yapılması bekleniyor. Bu değişiklikler arasında, Genel Sekreter'in yetkilerinin güçlendirilmesi öngörülüyor. Ayrıca, kurultaylarda genel başkan adaylarının aday gösterilmeyeceği, ancak başvuruda bulunmak isteyenlerin aday olabileceği belirtiliyor.

Adaylık ve seçim düzenlemeleri

Genel başkan adaylarının delege imzasıyla aday olabilmeleri sağlanacak ve bu süreçte imza sayısının yüzde 5 olarak belirlenmesi öngörülüyor. Adaylık başvurularında ise en fazla yüzde 10 imza ile başvuruda bulunulması planlanıyor.

Ön seçim düzenlemeleri ve görev süreleri

Tüzük taslağında, hâkim denetiminde ön seçimin zorunluluk olmaktan çıkarılması ve örgüt denetiminde karma bir seçim sisteminin uygulanması öneriliyor. Ancak bazı parti üyeleri hâkim denetiminde ön seçimin devam etmesi gerektiğini savunuyor.

Ayrıca, milletvekilliği ve parti kurullarında görev süreleriyle ilgili düzenlemeler yapılacak. Bir kişinin parti kurullarında en fazla 3 dönem üst üste görev alabileceği belirtilirken, ön seçime girenler için bu koşulun aranmayacağı ifade ediliyor.

İlerleyen günlerde çalıştaylar

Tüzük değişikliğinin ardından, cumartesi ve pazar günleri parti programında yapılacak değişiklikler üzerine çalıştaylar düzenlenecek.