Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın önderliğinde Düzler Bölgesi’nde gerçekleştirilen sulama çalışmaları, 60 bin zeytin ağacını suya kavuşturdu. Bölge halkı, uzun yıllar sonra bu hizmeti almanın mutluluğunu yaşarken, üreticiler Başkan Akın’a teşekkür etti.

60 bin zeytin ağacına hayat veren proje

Balıkesir’in Düzler Bölgesi’nde gerçekleştirilen sulama projesi kapsamında, 60 bin zeytin ağacı suya kavuştu. Zeytin yetiştiriciliği ile geçimini sağlayan bölge halkı, bu projeyle birlikte yıllardır bekledikleri hizmeti aldı. Projenin liderliğini üstlenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bölge tarımına can suyu olmayı hedefleyen çalışmalarıyla üreticilere umut verdi.

Sulama çalışmaları, bölgedeki zeytin ağaçlarının verimliliğini artırmayı hedefliyor. Uzun süredir susuz kalan zeytin ağaçlarının, bu proje sayesinde yeniden canlandığı ve üreticilere daha fazla ürün sağladığı belirtiliyor.

Üreticilerden Başkan Akın’a teşekkür

Düzler Bölgesi’nde zeytin yetiştiriciliği yapan üreticiler, Başkan Ahmet Akın’a memnuniyetlerini dile getirdi. Uzun yıllardır benzer hizmetlerden yoksun kaldıklarını belirten Muhtar Süleyman Sacit Yüksek, yapılan çalışmanın bölge için tarihi bir adım olduğunu vurguladı. Yüksek, “Ahmet Akın, size en yakın diyorlardı ama ilk defa bu kadar yakın hissettim. 100 yıldır buraya kimse yardım yapmadı. 1923’te Cumhuriyet kuruldu, 1924’te bizler göçle buraya geldik. O gün bugündür hizmet alamıyorduk. Sayenizde artık hizmet almaya başladık. Su hayattır, su gelmeyen zeytinler cılız oluyor, sadece yağlık oluyor, verimli olmuyor” dedi.

Bölge üreticileri, Başkan Akın’ın bu projeyle birlikte sadece tarım alanında değil, aynı zamanda sosyal anlamda da büyük bir katkı sağladığını ifade etti. Projenin devam etmesiyle birlikte, zeytin üretiminin daha da artacağına ve bölge ekonomisine katkıda bulunacağına inanıyorlar.

Zeytin yetiştiriciliğinde su kaynağının önemi

Zeytin ağaçları, suya en çok ihtiyaç duyan tarım ürünlerinden biri. Özellikle Balıkesir gibi zeytin yetiştiriciliğinde önemli bir yere sahip bölgelerde su kaynaklarının yetersizliği, üreticileri zorluyor. Bu nedenle Başkan Akın’ın hayata geçirdiği sulama projesi, sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirecek bir adım olarak görülüyor.