İzmir Körfezi'nde Bayraklı sahilinde başlayan balık ölümleri ve kötü kokunun etkisi, hızla yayılarak Karşıyaka sahiline kadar ulaştı. Son günlerde kıyılarda çok sayıda ölü balığın karaya vurması, bölge sakinleri arasında ciddi endişeye neden oldu. Bu durum, yerel balıkçıların halkı güvence altına alma çabalarını da beraberinde getirdi.

Balıkçılardan güvence: Balıklar taze ve denetimler sürekli

Havra Sokağı’ndaki balıkçılar, bölgede düzenli denetimlerin yapıldığını ve tüketicilere satılan balıkların taze olduğunun altını çizdi. Balıkçı esnafı İzzettin Yedikardeş, "Bayraklı ve Karşıyaka sahillerinde ölü balıklar görüldüğü söylense de, Havra Sokağı'ndaki balıklarımız düzenli olarak denetleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin balık halinden alınan bu balıklar, tazeliğini koruyor. Halkımız güvenle balık tüketebilir," dedi. Ayrıca, bozuk balık satmanın müşteriyi kaybetmek anlamına geldiğini ve yasaklı balık satmama taahhüdü verdiklerini de belirtti.

"İzmir’in balık kültürü var, balıklar güvenli"

Çocukluğundan beri balıkçılık yapan Aykut Elgün ise İzmir’in köklü bir balık kültürüne sahip olduğunu vurguladı. Elgün, "Bir sorun olduğunda 1 kilo balık için 45 bin lira ceza kesiliyor. Bu nedenle kimse sahildeki ölü balıkları satmaya cesaret edemez," diye konuştu. Ekonomik koşulların zorluklarına rağmen balığın hala uygun fiyatlı olduğunu söyleyen Elgün, halkı balık tüketmeye davet etti.

Diğer bir balıkçı esnafı Cebrail Bekiroğlu ise, "Çoğu balık karadan uzakta tutuluyor. Bu yüzden sahildeki balık ölümleri ile bizim balıklarımız arasında bir bağlantı yok," diyerek güven verdi.