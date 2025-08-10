Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege Bölgesi illerinde, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'da da hissedildi. Derinlik ise 7 km olarak ölçüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Yerlikaya'nın açıklaması şöyle: "Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

İSTANBUL VALİLİĞİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Öte yandan depremin hissedildiği kentlerden İstanbul için de açıklama yapıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Sındırgı İlçesi'nde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İstanbul'da da hissedildi. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup, saha ekiplerimiz tarama çalışmalarına başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Memişoğlu yaptığı açıklamada, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.