Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası AFAD ve yetkililerden yapılan açıklamalarda can kaybı olmadığı bildirildi.

Balıkesir 6,1 ile sallandı: Çevre illerde de hissedildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem yerin 5,99 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı, başta Balıkesir olmak üzere çevre illerde de etkili şekilde hissedildi.

Balıkesir Sındırgı'da olan deprem hangi illerde hissedildi?

Deprem başta İzmir, Manisa, Bursa ve İstanbul olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerinde hissedildi. Ayrıca Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya’da da vatandaşlar sarsıntı nedeniyle panikle sokaklara çıktı. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, depremin anlık olarak hissedildiğini paylaştı.

Sındırgı Kaymakamı Koyuncu, “Şu ana kadar can kaybı tespit edilmedi. Birkaç noktada yıkım var, sahadaki tarama faaliyetlerimiz sürüyor.” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada, “Herhangi bir enkaz, can kaybı veya ciddi yaralanma yok. Sadece panikle dışarı çıkarken düşme sonucu iki kişinin hafif yaralandığı bilgisi geldi.” ifadelerini kullandı.

Yıkılan bina var mı?

Bakan Yerlikaya, “Kullanılmayan 3 bina ve 1 dükkân yıkıldı. Bunlar daha önceki depremlerden hasar görmüş yapılardı.” şeklinde konuştu. AFAD ekipleri bölgedeki tarama çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD, vatandaşlara “Hasarlı binalara kesinlikle girmeyin, SMS ve internet tabanlı uygulamalar üzerinden iletişim kurun.” uyarısında bulundu. Uzmanlar, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.